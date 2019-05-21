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رقم الخبر: 253661 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 17:03 الاقسام: دوليات  
سفاح المسجدين في نيوزيلندا يواجه 51 تهمة قتل

سفاح المسجدين في نيوزيلندا يواجه 51 تهمة قتل

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أنها وجهت رسميا تهمة التورط في عملية إرهابية إلى مرتكب مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرتش، التي أودت بأرواح 51 شخصا في 15 مارس الماضي.

وأكد قائد الشرطة، مايك بوش، في بيان له، أنه وضباط آخرون التقوا خلال فعالية أقيمت صباح يوم الثلاثاء في كرايست تشيرتش بأكثر من 200 من الناجين من المذبحة وذوي ضحاياها لإبلاغهم عن توجيه تهمة الإرهاب إلى منفذ الهجوم الدموي المدعو، برينتون تارانت، وذلك علاوة على 51 تهمة قتل و40 تهمة محاولة قتل سبق أن وجهت إليه.

وينص الاتهام الذي تم توجيهه بموجب "قانون مكافحة الإرهاب" على أن ما شهده المسجدان عملية إرهابية.

ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام القضاء في 14 يونيو، وتجرى له الفحوصات النفسية المطلوبة للتأكد مما إذا كان مؤهلا لمحاكمته.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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