  • الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253660 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 17:00 الاقسام: دوليات  
اسبانيا تسمح لـ 5 قادة كتالونيين تقديم أوراقهم للبرلمان

اسبانيا تسمح لـ 5 قادة كتالونيين تقديم أوراقهم للبرلمان

سمحت السلطات الإسبانية مساء الإثنين، لخمسة من قادة حركة استقلال كتالونيا، بالخروج من السجن من أجل الحصول على أوراق اعتمادهم الرسمية للبرلمان الإسباني بعد أن انتخبوا الشهر الماضي لتمثيل الكتالانيين فيه، على أن يعودوا إلى السجن مرة أخرى بعد تسلمهم الأوراق.

ويُحاكم الخمسة، في قضية محاولة استقلال كتالونيا عام 2017، وتعتقلهم السلطات الإسبانية منذ أكثر من عام.

وسيعود الخمسة الذين وصلوا إلى مبنى البرلمان بمرافقة أمنية مشددة، إلى سجنهم بعد حضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد يوم الثلاثاء.

غير أنه لن يسمح لهم بالمشاركة في أي اجتماعات أو التحدث إلى الصحافة أثناء وجودهم في البرلمان في مدريد.

 

 

وفاز نائب رئيس إقليم كتالونيا السابق أوريول جونكيراس وثلاثة انفصاليين بارزين آخرين بمقاعد في مجلس النواب، بينما فاز راؤول روميفا بمقعد في مجلس الشيوخ.

يجري احتجاز الخمسة، إلى جانب آخرين، في السجن في انتظار المحاكمة التي ستحدد ما إذا سيدخلون إلى البرلمان الإسباني، حيث يواجهون عقوبة السجن لعدة سنوات إذا ثبتت إدانتهم بالتمرد.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1570 sec