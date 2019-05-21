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رقم الخبر: 253659 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:57 الاقسام: دوليات  
سيئول: نُقدم الدعم لبيونغ يانغ على أساس مبدأ الإنسانية

سيئول: نُقدم الدعم لبيونغ يانغ على أساس مبدأ الإنسانية

قال وزير شؤون الوحدة الكوري الجنوبي كيم يون-تشول "إن حكومة بلاده تقدم الدعم الإنساني إلى كوريا الشمالية على أساس مبدأ الإنسانية وليس لها أهداف أكثر أو أقل".

وقال كيم يون-تشول - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية - إن "بعض قرارات مجلس الأمن الدولي تشير إلى وجوب عدم تأثير العقوبات على نشاط منظمات الدعم الإنساني، وبهذا المبدأ، تسعى الحكومة لتقديم الدعم لكوريا الشمالية".

واستشهد المسؤول الكوري الجنوبي بشعار بعض المنظمات الإنسانية "الطفل الجوعان لا يعرف السياسة".. موضحا أن هذه العبارة أصبحت رمزا للاتفاق العام من المجتمع الدولي للدعم الإنساني.

وتأتي تصريحات الوزير الكوري الجنوبية على خلفية آراء متباينة في البلاد حول قرار حكومة سول تقديم دعم إنساني تقدر قيمته بمبلغ 8 ملايين دولار بالإضافة إلى تقديم الدعم الغذائي إلى كوريا الشمالية عبر منظمات دولية.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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