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رقم الخبر: 253658 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:47 الاقسام: دوليات  
موسكو تدعو رئيس أوكرانيا الجديد إلى وقف إطلاق النار في دونباس

موسكو تدعو رئيس أوكرانيا الجديد إلى وقف إطلاق النار في دونباس

دعا مندوب روسيا الدائم في مجموعة الاتصال بشأن التسوية في (دونباس) بأوكرانيا بوريس جريزلوف، الرئيس الأوكراني الجديد فلودومير زيلينسكي إلى وقف إطلاق النار "والاستفزازات" في منطقة (دونباس)، قائلا: "يتعين عليه فقط أن يصدر الأومر بذلك".

وأضاف جريزلوف - في تصريح أمس الثلاثاء - "من المفهوم أن أوكرانيا في مرحلة انتقالية، حيث تسلم الرئيس الجديد مهام منصبه للتو ، وأعلن ممثلو وفد كييف في مجموعة الاتصال استقالتهم، ولم يتم الإعلان رسميا عن التشكيل الجديد لهذا الوفد"، موضحا أن أعضاء مجموعة الاتصال وافقوا على منح كييف وقتا إضافيا لتشكيل وفدها الجديد.

وأضاف المندوب الروسي "أن الرئيس الأوكراني الجديد يستطيع استخدام سلطاته من أجل وقف إطلاق النار والاستفزازات في دونباس، ويكفي أن يأمر قواته بوقف إطلاق النار".

من ناحية أخرى، اعتبر رئيس جمهورية (القرم) الروسية سيرجي أكسيونوف، أن دعوة الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة إلى تشديد العقوبات ضد روسيا بمثابة "استمرار مباشر لسياسة الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو".

وكان الرئيس الأوكراني الجديد عقد الإثنين لقاء مع ممثلي الإدارة والكونغرس الأمريكيين، دعاهم خلاله لتشديد العقوبات ضد روسيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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