

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها: "جرى تبادل للآراء حيال القضايا الحيوية للاجندة الدولية، بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة للبرنامج النووي الإيراني".

يذكر أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان أعلن يوم 8 أيار/مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، حيث سيتم توجيه العقوبات إلى قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والمالية.





