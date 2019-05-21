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رقم الخبر: 253655 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:18 الاقسام: محليات  
الدفاع الایرانیة تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية حفاظا على المصالح الوطنية

الدفاع الایرانیة تعمل على تعزيز القدرات الدفاعية حفاظا على المصالح الوطنية

اصدرت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية بيانا اعتبرت فيه استثمار العناصر الثلاثة؛ الجودة والنفقات والزمن، بانها من شانها تعزيز القدرات الدفاعية حفاظ على المصالح الوطنية للبلاد.


وجاء في جانب من هذا البيان الصادر لمناسبة اليوم الوطني للاستثمار وترشيد الاستهلاك، ان الاستثمار المفيد والفاعل والمؤثر للامكانيات والطاقات والمصادر، يعد احدى الاستراتيجيات المهمة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة.
واضاف، انه في الظروف الراهنة وفي العام الذي اطلق عليه اسم عام "ازدهار الانتاج" من قبل قائد الثورة الاسلامية (مد ظله العالي) ينبغي الاهتمام جديا بهذا الامر اكثر من اي وقت مضى من قبل المدراء والعاملين في وزارة الدفاع.
واعتبر البيان ديمومة وتركيز كل منظمة بانه رهن بالعناصر الثلاثة وهي الجودة والنفقات والزمن، واضاف، ان هذه العناصر تشكل في الحقيقة مثلثا استراتيجيا يمكن ان نطلق عليها صفة ادوات عملانية للاستثمار وان استثمار هذه العناصر من شانه ان يعزز القدرة الدفاعية للحفاظ على المصالح الوطنية.
واضاف البيان، ان استثمار الكوادر البشرية الفاعلة والمتخصصة يعد الركن الاساس للاستثمار في وزارة الدفاع وان الالتزام الكامل بالقيم الدينية والشعور بالمسؤولية ياتي في مقدمة انشطة العاملين بالوزارة.
واكد البيان على بذل الجهود المستمرة لتحسين ظريف الاستثمار بصورة مستمرة في جميع مجالات الابحاث والانتاج والخدمات.


 

 
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