  • الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253654 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:17 الاقسام: محليات  
اجراء مناورات الإغاثة والاسعاف واطفاء حريق المخازن النفطية في ميناء الخليج الفارسي

اجراء مناورات الإغاثة والاسعاف واطفاء حريق المخازن النفطية في ميناء الخليج الفارسي

أعلن المدير العام للموانئ والملاحة في محافظة هرمزكان (جنوب ايران)، يوم الثلاثاء، اجراء مناورات الإغاثة والإسعاف وإطفاء حرائق المخازن النفطية في ميناء الخليج الفارسي، بمشاركة 50 فريقا للاطفاء، وإسناد هذه الدائرة العامة وشركات القطاع الخاص.

وضمن اعلانه هذا الخبر، قال الله مراد عفيفي بور: إن هذه المناورات تأتي بهدف رفع المستوى المعرفي والخبرات والقدرات الميدانية لفرق الاطفاء والشركات المستثمرة التابعة للقطاع الخاص الناشط في ميناء الخليج الفارسي.
وعدّ من جملة اهداف هذه المناورات، تقييم وضع الجاهزية وتقييم القدرات الميدانية للمعدات وفرق مواجهة الظروف الطارئة والأزمة في مواجهة الحرائق والاحداث المحتملة في اكبر ميناء تجاري في ايران.
وأضاف: ومن الاهداف الاخرى لهذه المناورات الميدانية تقييم مستوى جاهزية الكوادر لتنفيذ عمليات التدخل السريع، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات الميدانية للحد من الاضرار والخسائر الناجمة عن الاحداث المحتملة، ومنع تسرب الحرائق الى الاقسام الاخرى للميناء، وكذلك مواجهة حرائق المخازن النفطية وإغاثة وإسعاف المصابين والحيلولة دون تسرب السوائل القابلة للاحتراق والانفجار الى محيط الميناء.
يذكر ان ميناء الخليج الفارسي يعتبر اكبر ميناء تجاري في ايران، ويقع الى الشرق من ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس، ويضم 12 رصيفا ويمتد الى 1200 ويحتل المركز الحادي عشر بين 200 ميناء في العالم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0712 sec