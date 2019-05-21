وضمن اعلانه هذا الخبر، قال الله مراد عفيفي بور: إن هذه المناورات تأتي بهدف رفع المستوى المعرفي والخبرات والقدرات الميدانية لفرق الاطفاء والشركات المستثمرة التابعة للقطاع الخاص الناشط في ميناء الخليج الفارسي.

وعدّ من جملة اهداف هذه المناورات، تقييم وضع الجاهزية وتقييم القدرات الميدانية للمعدات وفرق مواجهة الظروف الطارئة والأزمة في مواجهة الحرائق والاحداث المحتملة في اكبر ميناء تجاري في ايران.

وأضاف: ومن الاهداف الاخرى لهذه المناورات الميدانية تقييم مستوى جاهزية الكوادر لتنفيذ عمليات التدخل السريع، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات الميدانية للحد من الاضرار والخسائر الناجمة عن الاحداث المحتملة، ومنع تسرب الحرائق الى الاقسام الاخرى للميناء، وكذلك مواجهة حرائق المخازن النفطية وإغاثة وإسعاف المصابين والحيلولة دون تسرب السوائل القابلة للاحتراق والانفجار الى محيط الميناء.

يذكر ان ميناء الخليج الفارسي يعتبر اكبر ميناء تجاري في ايران، ويقع الى الشرق من ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندرعباس، ويضم 12 رصيفا ويمتد الى 1200 ويحتل المركز الحادي عشر بين 200 ميناء في العالم.



