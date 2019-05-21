وتكتسب الأنظمة الكهروضوئية أهمية كبيرة الآن بسبب التحويل المباشر للطاقة الشمسية إلى الطاقة الكهربائية وغيرها من الفوائد مثل الموثوقية العالية وعدم التلوث. وأدى هذا الاهتمام إلى تعريف مشروع من قبل الباحثين في البلاد ، حيث تم تنفيذ المشروع المعنون "تحسين الاستدامة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية البوليمرية أو المماثلة باستخدام مواد تغيير الطور" بمساعدة صندوق دعم الباحثين والتقنيين في قسم الشؤون العلمية برئاسة الجمهورية.

ووفقًا لمنفذ المشروع البحثي ، فأن انتاج خلايا شمسية بوليمرية أو بروسكايتية وفق اساليب تمتاز بالسهولة والكلفة المنخفضة وفي درجات حرارة واطئة حاز على الاهتمام وهو مايثمر عن زيادة عمر الخلايا وتحسين كفاءتها كما تم تعديل نظام التبريد بطريقة تمنع تسرب الرطوبة بالإضافة إلى التحكم في درجة حرارة الخلية.

لذلك ، باستخدام هذا البحث ، تم التوصل الى الخبرة التقنية وتطوير نظام التبريد للخلايا الشمسية البوليمرية والمماثلة حيث يمكن استخدام هذه الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في المنازل.

ووفقًا للبحث، فإن الخلايا الشمسية البوليمرية والهجينة العضوية غير العضوية مثل Proscite قد جذبت العديد من الباحثين بسبب مرونتها الذاتية وكلفتها المنخفضة وطرق التصنيع السريعة وعلى الرغم من أن عوامل اخرى، بما في ذلك الرطوبة ، تترك تأثيراتها على الاستقرار الخلوي ، إلا أن درجة الحرارة تعد واحدة من أهم عناصر تدميرها كما تترك تأثيراتها على جميع المواصفات الإلكترونية ايضاً وبالتالي ، فإن منع درجة حرارة الخلية الشمسية من الارتفاع تحت أشعة الشمس يساعد في زيادة عمر هذه الخلايا.



