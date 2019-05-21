وأوضح رضا جعفرزادة في تصريح تابعته "فارس" الثلاثاء، أن الطائرة من الطراز BA125 وخرجت عن مدرج المطار فجر اليوم عند الساعة 03:07 بتوقيت طهران ( 22:37 ت غ).

وبيّن أن عدد ركاب الطائرة 3 مسافرين والطاقم 3 أشخاص لم يصابوا بأذى جراء الحادث، الذي هرع بمجرد حدوثه، خبراء منظمة الطيران المدني الايرانية واتخذوا الاجراءات اللازمة لتحويلها لموقف الطائرات.



