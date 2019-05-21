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رقم الخبر: 253652 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:13 الاقسام: محليات  
خروج طائرة ركاب روسية عن مدرج مطار "مهرآباد" الدولي

خروج طائرة ركاب روسية عن مدرج مطار "مهرآباد" الدولي

أعلن مدير العلاقات العامة بمنظمة الطيران المدني الايرانية، خروج طائرة ركاب عن مدرج مطار مهرآباد الدولي في طهران اثناء هبوطها قادمة من موسكو.

وأوضح رضا جعفرزادة  في تصريح تابعته "فارس" الثلاثاء، أن الطائرة من الطراز BA125 وخرجت عن مدرج المطار فجر اليوم عند الساعة 03:07 بتوقيت طهران ( 22:37 ت غ).
وبيّن أن عدد ركاب الطائرة 3 مسافرين والطاقم 3 أشخاص لم يصابوا بأذى جراء الحادث، الذي هرع بمجرد حدوثه، خبراء منظمة الطيران المدني الايرانية واتخذوا الاجراءات اللازمة لتحويلها لموقف الطائرات.

 

 
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