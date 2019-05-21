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رقم الخبر: 253651 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:12 الاقسام: محليات  
ايران تستورد 10 ألاف جمل من قطر

ايران تستورد 10 ألاف جمل من قطر

أعلن رئيس مؤسسة الطب البيطري في ايران علي رضا رفيعي بور، عن استيراد 10 ألاف جمل من قطر.


وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس مؤسسة الطب البيطري في ايران قال في مؤتمر صحفي، استوردنا لأول مرة 500 رأس جمل من قطر وجرى التخطيط لاستيراد 10 ألاف رأس جمل أخر من هذا البلد.
ونوه رئيس مؤسسة الطب البيطري في ايران الى أنه سيكون هناك تعاون مشترك مع قطر لتربية الجمال في ايران.


 

 
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