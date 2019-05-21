تفكيك عصابة تهريب السلاح في سرخس اعلن المدعي العام والثوري في سرخس (شرق) عن تفكيك عصابة تهريب السلاح والمعدات الحربية من قبل قوات الحرس الحدودي في المدينة وفي اطار تضييق الخناق علي صفقات شراء وبيع الاسلحة فيها بشكل غيرقانوني.