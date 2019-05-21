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رقم الخبر: 253650 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:11 الاقسام: محليات  
تفكيك عصابة تهريب السلاح في سرخس

تفكيك عصابة تهريب السلاح في سرخس

اعلن المدعي العام والثوري في سرخس (شرق) عن تفكيك عصابة تهريب السلاح والمعدات الحربية من قبل قوات الحرس الحدودي في المدينة وفي اطار تضييق الخناق علي صفقات شراء وبيع الاسلحة فيها بشكل غيرقانوني.


واضاف 'حميد عليزاده' اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا جرت عمليات واسعة النطاق خلال عدة مراحل تم خلالها ضبط 9 اسلحة وكميات من الذخائر والمعدات.
ودون تقديم احصاءات دقيقة حول كمية الاسلحة التي تم ضبطها اشار الي القبض علي عدد من المهربين واستمرار المطاردة للقبض علي الاشخاص المعنيين بتهريب السلاح في سرخس.
وتقع مدينة سرخس علي بعد 185 كيلومترا من شرق مشهد ولها حدود مشتركة مع جمهورية تركمانستان.


 

 
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