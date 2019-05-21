|رقم الخبر: 253649
|تاريخ النشر: أيار 21, 2019
|الوقت: 16:10
|الاقسام: محليات
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تسمية عائلة ايرانية كافضل عائلة اجنبية في الصين
تزامنا مع اليوم الوطني للعائلة في الصين تمت تسمية عائلة ' غفاري' الايرانية علي انها ' افضل عائلة اجنبية في العاصمة'.
واقيمت هذه المراسم بالتعاون مع تلفزيون بكين ورابطة المرأة الصينية ونالت العائلة الايرانية المؤلفة من اربعة اشخاص ' عائلة غفاري' لقب افضل عائلة اجنبية مقيمة في الصين.
وجاء التقييم علي اساس الميزات الاخلاقية وطريقة التعامل مع القضايا المختلفة و كذلك اللقاءات و المشاركة في البرامج العامة حيث احتلت العائلة الايرانية المركز الاول تلتها في المركزين الثاني والثالث عائلتان صينية امريكية .
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