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رقم الخبر: 253649 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:10 الاقسام: محليات  
تسمية عائلة ايرانية كافضل عائلة اجنبية في الصين

تسمية عائلة ايرانية كافضل عائلة اجنبية في الصين

تزامنا مع اليوم الوطني للعائلة في الصين تمت تسمية عائلة ' غفاري' الايرانية علي انها ' افضل عائلة اجنبية في العاصمة'.

واقيمت هذه المراسم بالتعاون مع تلفزيون بكين ورابطة المرأة الصينية ونالت العائلة الايرانية المؤلفة من اربعة اشخاص ' عائلة غفاري' لقب افضل عائلة اجنبية مقيمة في الصين.
وجاء التقييم علي اساس الميزات الاخلاقية وطريقة التعامل مع القضايا المختلفة و كذلك اللقاءات و المشاركة في البرامج العامة حيث احتلت العائلة الايرانية المركز الاول تلتها في المركزين الثاني والثالث عائلتان صينية امريكية .


 

 
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