تزامنا مع اليوم الوطني للعائلة في الصين تمت تسمية عائلة ' غفاري' الايرانية علي انها ' افضل عائلة اجنبية في العاصمة'.

واقيمت هذه المراسم بالتعاون مع تلفزيون بكين ورابطة المرأة الصينية ونالت العائلة الايرانية المؤلفة من اربعة اشخاص ' عائلة غفاري' لقب افضل عائلة اجنبية مقيمة في الصين.

وجاء التقييم علي اساس الميزات الاخلاقية وطريقة التعامل مع القضايا المختلفة و كذلك اللقاءات و المشاركة في البرامج العامة حيث احتلت العائلة الايرانية المركز الاول تلتها في المركزين الثاني والثالث عائلتان صينية امريكية .





