بعد نقلها من العراق.. أي المدن الاقرب لاستضافة لقاء النصر السعودي وذوب آهن الايراني باتت العاصمة العمانية، مسقط، الوجهة الأقرب لاستضافة مباراة النصر السعودي ونظيره ذوب آهن أصفهان، التي كان من المقرر خوضها، اليوم الثلاثاء، في العراق، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.