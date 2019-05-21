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رقم الخبر: 253648 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:11 الاقسام: رياضة  
بعد نقلها من العراق.. أي المدن الاقرب لاستضافة لقاء النصر السعودي وذوب آهن الايراني

بعد نقلها من العراق.. أي المدن الاقرب لاستضافة لقاء النصر السعودي وذوب آهن الايراني

باتت العاصمة العمانية، مسقط، الوجهة الأقرب لاستضافة مباراة النصر السعودي ونظيره ذوب آهن أصفهان، التي كان من المقرر خوضها، اليوم الثلاثاء، في العراق، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقرر الاتحاد الآسيوي، أمس الإثنين، تأجيل إقامة المباراة لأسباب أمنية، وقرر نقلها خارج العراق.
ويتصدر ذوب آهن أصفهان، جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف النصر.
وكان ذوب آهن أصفهان، قد اختار اللعب في كربلاء، لكن الأحداث التي صاحبت لقاء الفريق الإيراني أمام الزوراء العراقي، على نفس الملعب، دفعت الاتحاد الآسيوي لنقل المباراة خارج العراق.

 
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مصدر الخبر: شفق نيوز
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