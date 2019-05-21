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رقم الخبر: 253647 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 16:11 الاقسام: رياضة  
تشافي: ميسي لم ينته بعد.. وهذا ما ينقص آرثر

تشافي: ميسي لم ينته بعد.. وهذا ما ينقص آرثر

يؤمن تشافي هيرنانديز، نجم برشلونة السابق، بقدرة البارسا على حصد لقب دوري أبطال أوروبا في السنوات المقبلة، في ظل تواجد الأرجنتيني ليونيل ميسي، بين صفوفه.

وقال تشافي في حوار مع صحيفة "سبورت" الإسبانية: "كان لدينا لقب واحد فقط بدوري الأبطال من قبل، وتمكن البارسا من الفوز به 4 مرات أخرى في ظل تواجد ميسي".
وتابع: "كان برشلونة جوارديولا أفضل من باقي الفرق وفزنا فقط بلقبين قاريين في 4 سنوات، حيث خرجنا أمام إنتر ميلان وتشيلسي، لكن كُن هادئًا، فميسي لم ينته بعد".
وواصل: "نتحدث دائمًا عن حقبة ما بعد ميسي، لكن أمام ليو 3 أو 4 سنوات أخرى، لأنه يعتني بنفسه، إنه محترف بشكل لا يصدق، وقوي بدنيًا.. إنه رقم 1 في كل شيء".
وعن أمكانية عودته لبرشلونة، أضاف: "إذا عدت إلى البارسا في يوم من الأيام، سأكون مدربًا.. الكل يحلم بتولي قيادة فريق كبير، سيكون ذلك أكثر راحة من الذهاب إلى ناد في الدرجة الثانية، أعرف ما سيواجهني، لكنني أحب المنافسة والتحديات الكبيرة".
وقال ضاحكا: "سأذهب إليه أصلعًا أو يتحول شعري إلى اللون الأبيض".

 
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مصدر الخبر: كوووووووووورة
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