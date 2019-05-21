كرر جولدن ستيت وريورز حامل اللقب تفوقه على بورتلاند تريل بليزرز وفاز 119-117 بعد وقت إضافي ليصبح بطلا للقسم الغربي ويبلغ نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين.

وحسم وريورز الدور النهائي للقسم الغربي بعد التفوق 4-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسيلعب وريورز، الذي استفاد من 37 نقطة من نجمه ستيفن كوري، في الدور النهائي للمسابقة أمام ميلووكي باكس أو تورونتو رابتورز. ويتقدم باكس 2-1 في نهائي القسم الشرقي.

وهذه المرة الخامسة على التوالي التي سيظهر فيها وريورز في الدور النهائي للمسابقة بينما أحرز اللقب في آخر عامين.

وأصبح جولدن ستيت الفريق الثاني فقط الذي يبلغ النهائي خمس مرات متتالية بعدما فعلها بوسطن سيلتيكس خلال الفترة 1957-1966.

ورغم اللعب دون كيفن دورانت وأندريه إيجودالا وديماركوس كازينز تقدم وريورز 116-115 في الوقت الإضافي قبل أن يمرر كوري إلى زميله دريموند جرين الذي أحرز رمية ثلاثية قبل 39.6 ثانية من النهاية.