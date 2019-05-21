وكان ابن الـ 20 ربيعاً قد أجج شائعات رحيله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من خلال تصريحه أثناء توزيع جوائز الدوري الفرنسي هذا الموسم، أمس، والذي قال فيه “أشعر أنه حان الوقت بالنسبة لي لتحمل مسؤولية أكبر. ربما هنا في باريس، سأكون سعيداً، أو ربما في مكان آخر”.



نادي العاصمة الفرنسية حرص على وأد الشائعات سريعاً وأكد على أن مبابي سوف يواصل مشواره في باريس وسيكون موجوداً في حديقة الأمراء الموسم القادم، وجاء في البيان الرسمي الذي أصدره باريس “مبابي وبي إس جي كانوا متحدين بقوة في العامين الأخيرين، وسوف يستمر التاريخ المشترك في الموسم المقبل”.



وأضاف البيان “مع الطموح المشترك لترك علامة في تاريخ الكرة الأوروبية، في الذكرى الخمسين لإنشاء النادي، لحظة طال انتظارها، كتابة صفحة رائعة من تاريخ النادي، حيث سيتعين على كل لاعب رئيسي القيام بدوره، نعمل دائماً من أجل الفريق/المجموعة”.