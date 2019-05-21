قال المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي حسين أميرعبداللهيان: ان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ينوي تحويل البحرين إلى جزيرة صهيونية.

وکتب أمير عبداللهيان، عبر تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي (تويتر) قائلاً: ان جارد کوشنر، الصهر الصهيوني للرئيس الأمريکي دونالد ترامب، أعلن إزاحة الستار عن مشروع صفقة القرن في البحرين.. ينوي نتنياهو تحويل البحرين إلى جزيرة صهيونية والرياض تريد إلقاء عبء کلفة صفقة القرن على عاتق البحرين.. نظام آل خليفة يخون الشعب الفلسطيني بإستمرار إنتهاج سياسة الجريمة ضد شعبه.