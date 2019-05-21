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رقم الخبر: 253640 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 15:32 الاقسام: اجتماعيات  
لماذا تظهر النقاط البيضاء على الأظافر؟

لماذا تظهر النقاط البيضاء على الأظافر؟

نقاط أو خطوط بيضاء تظهر على أظافرنا، فتثير القلق لدى البعض، خاصة بسبب شكلها المزعج، إلا أن الأطباء يقللون من خطورة الأمر.

ويقول موقع "هيلث لاين" الصحي إن "ابيضاض الأظافر" مشكلة صحية شائعة، مشيرا إلى أن معظم البالغين يواجهونها في مرحلة ما من حياتهم، لكنها غير مؤذية.

 و"ابيضاض الأظافر" عبارة عن بقع صغيرة وكبيرة أو خطوط بيضاء تظهر على الأصابع والأظافر، وفي بعض الحالات تغطي مساحات كبيرة من الإظفر.

ويرجع الموقع الصحي أسباب هذه المشكلة إلى نقص في المعادن لدى الإنسان، مثل الزنك والكالسيوم، فضلا عن استخدام الأظافر الاصطناعية بكثرة، والإصابات التي تلحق بالأصابع والأظافر نتيجة ضربها على الطاولة مثلا، إلى جانب حساسية الجسم.

وإذا كانت البقع البيضاء قليلة وتعتقد أنها على الأرجح مرتبطة بإصابة الإظفر، فقد لا تحتاج إلى مقابلة طبيب حول المشكلة، ومن المفضل أن تكون أكثر حرصا لتجنب السلوك المسؤول عن إلحاق الضرر بالأظافر، وفق الموقع الصحي.

أما في حال ازدادت البقع، فهذا يعني أنه حان الوقت لرؤية الطبيب، الذي يجري بطبيعة الحال تشخيصا قبل تقديم وصفة طبية.

وعادة ما يكون علاج هذه المشكلة بناء على سببها، فمثلا إذا كانت هناك حساسية كبيرة نتيجة استخدام منتجات تلميع الأظافر، فيجب التوقف عن استخدام هذه المنتجات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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