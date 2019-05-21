  • الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253636 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 15:11 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إیران ستحقق الاكتفاء الذاتي لإنتاج 30 نوعا من اللقاحات
رئیس مؤسسة الطب البیطري:

إیران ستحقق الاكتفاء الذاتي لإنتاج 30 نوعا من اللقاحات

قال رئیس مؤسسة الطب البیطري الإیرانیة: إن إیران ستكون مكتفية ذاتیا في إنتاج 30 لقاحا للماشیة والدواجن من خلال نقل التكنولوجیا من تركیا، للعام المقبل ولن تعد بحاجة إلى الاستیراد.

واضاف 'علي رضا رفيعي بور'، مساء الأحد للصحفيین على هامش زیارته لخط إنتاج مصنع ألبان: ستطلق هذا العام، ولأول مرة، ثلاث شركات خاصة، بالإضافة إلى مؤسسة رازي للقاحات والأمصال، لإنتاج لقاح للحمى القلاعیة.

وبالإشارة إلى مشكلة إنتاج اللقاح في الوقت الحالي، هي البذور، قال انه في الوقت الحاضر یتم إنتاج بذور لقاح أنفلونزا الطیور الحاد في داخل البلاد.

ووفقا له، سیتم أیضا إنتاج لقاحات للماشیة والدواجن والحیوانات المائیة بالتعاون مع الشركة القائمة على المعرفة بقیمة 5 ملیارات تومان في المستقبل القریب.

وعن طرق التعامل مع الحظر في مؤسسة الطب البیطري قال: لقد طورنا علاقاتنا الدولیة منذ العام الماضي، حیث یتم استیراد منتجات البروتین مثل اللحوم والأدویة واللقاحات من 42 دولة دون أي مشاكل، ولم یؤثر الحظر على عملیة الاستیراد.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 5/6662 sec