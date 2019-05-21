قال رئیس مؤسسة الطب البیطري الإیرانیة: إن إیران ستكون مكتفية ذاتیا في إنتاج 30 لقاحا للماشیة والدواجن من خلال نقل التكنولوجیا من تركیا، للعام المقبل ولن تعد بحاجة إلى الاستیراد.

واضاف 'علي رضا رفيعي بور'، مساء الأحد للصحفيین على هامش زیارته لخط إنتاج مصنع ألبان: ستطلق هذا العام، ولأول مرة، ثلاث شركات خاصة، بالإضافة إلى مؤسسة رازي للقاحات والأمصال، لإنتاج لقاح للحمى القلاعیة.

وبالإشارة إلى مشكلة إنتاج اللقاح في الوقت الحالي، هي البذور، قال انه في الوقت الحاضر یتم إنتاج بذور لقاح أنفلونزا الطیور الحاد في داخل البلاد.

ووفقا له، سیتم أیضا إنتاج لقاحات للماشیة والدواجن والحیوانات المائیة بالتعاون مع الشركة القائمة على المعرفة بقیمة 5 ملیارات تومان في المستقبل القریب.

وعن طرق التعامل مع الحظر في مؤسسة الطب البیطري قال: لقد طورنا علاقاتنا الدولیة منذ العام الماضي، حیث یتم استیراد منتجات البروتین مثل اللحوم والأدویة واللقاحات من 42 دولة دون أي مشاكل، ولم یؤثر الحظر على عملیة الاستیراد.