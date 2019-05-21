اعلن رئيس 'مركز الاستشهاد المرجعي لعلوم العالم الاسلامي' (ISC)، محمد جواد دهقاني، انه تم بناء على تقرير 'لايدن' للعام 2019 اختيار 26 جامعة ايرانية من بين 963 جامعة رائدة عالميا.

واوضح دهقاني في تصريح له يوم الاثنين، ان تقرير لايدن الجديد حول الجامعات الاكثر تفوقا في العالم، يشير الى نمو عدد الجامعات الايرانية الرائدة عالميا من 23 جامعة في 2018 الى 26 جامعة في عام 2019.

وبحسب رئيس مركز ISC العلمي، يتخذ مركز لايدن بعين الاعتبار 4 معايير اساسية في مجال اختيار الجامعات المتفوقة وهي: مستوى الاستشهاد العلمي، والتعاون العلمي، وامكانية التوصل بحرية الى الاصدارات العلمية، والتنوع بين الجنسين في الجامعات.

ولفت دهقاني الى ان ايران وعلى غرار الاعوام السابقة احرزت المركز الاول بين الدول الاسلامية من حيث اجمالي الجامعات المتوفقة عالميا.

واضاف، كما حققت الجمهورية الاسلامية اعلى نسبة من التقدم في مجال زيادة الجامعات الرائدة عالميا مقارنة بعدد من بلدان المنطقة بما فيها تركيا (20 جامعة) وماليزيا (5 جامعات) ومصر (5 جامعات) والسعودية (4 جامعات) وباكستان (جامعتان) وتونس (جامعتان) ولبنان (جامعة واحدة) وقطر (جامعة واحدة).