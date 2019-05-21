عرض متحف السينما الإيرانية بالعاصمة طهران نسخة تم ترميمها لفيلم «الحاج، ممثل السينما» أقدم فيلم صامت في تاريخ السينما الإيرانية.

وتزامنا مع يوم المتحف العالمي وبالتعاون مع دار الأفلام الوطنية الإيرانية تم عرض النسخة المرممة لفيلم «الحاج، ممثل السينما» أقدم فيلم صامت في تاريخ السينما الإيرانية وهو بإخراج آفانس أوغانيانس.

الفيلم إنتاج عام 1933 وهو روائي وباللونين الأبيض والأسود، ومثل فيه ثلة من طلاب «مدرسة التمثيل السينمائي» وهو معهد ريادي في تاريخ السينما الإيرانية.

والفيلم يعد العمل الوحيد المتبقي من عهد السينما الصامتة الإيرانية، والذي تبقى منه نسخة كاملة تقريبا، يتم حفضها في دار الأفلام الوطنية الإيرانية.

يذكر أن أول فيلم سينمائي طويل إيراني هو «آبي ورابي»، ولم يتبق أي أثر منه حيث يعتقد أنه احترق خلال حريق شب في سينما «ماياك» وهي سينما تاريخية شهدت عام 1933 عرض أول فيلم إيراني ناطق وهو «البنت اللور» للمخرج عب