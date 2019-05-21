تم الإعلان عن أسماء أفضل سيناريوهات للأفلام الإيرانية القصيرة التي فازت في الدورة الأولى من سباق جمعية آراء السينماتوغرافيا الذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال «محمد حقيقت» مدير جمعية آراء السينماتوغرافيا (ACP- association cinämatographiquepoint de vue) يوم االأحد التاسع عشر من مايو / ايار الجاري ان حفل توزيع الجوائز والإعلان عن أسماء الفائزين في هذا الحدث الفني يقام بالتزامن مع إقامة مهرجان كان السينمائي.

وتتكون لجنة تحكيم سباق هذه الجمعية (ACP) من الكاتب والمخرج داريوش مهرجوئي والمخرج الإيراني المقيم في السويد علي عباسي والناقد ورئيس تحرير موقع «سينما سينما» كيوان كثيريان والناقد والمخرج السينمائي والعضو في لجنة اختيار مهرجان كان السينمائي (1991-2005) محمد حقيقت والطالبة السينمائية والعضوة في «سينة فيلم» في فرنسا مهناز شكري.

وقد تم تقديم تسعين سيناريو فيلم قصير للمشاركة في مسابقة جمعية ACP حيث تأهل عشرة مرشحين للمرحلة الأولى وتم اختيار ثلاثة منهم للحصول على جوائز نقدية على النحو التالي:

الجائزة الأولى للجمعية بالإضافة إلى 1300 يورو لـ آذر طالقاني لكتابة سيناريو فيلم «قل الأكشن».

الجائزة الثانية للجمعية بالإضافة إلى 1000 يورو لـ سياوش مقدم لكتابة سيناريو فيلم «وصفة خبز بسيطة لكعكة الشوكولاتة».

الجائزة الثالثة للجمعية بالإضافة إلى 700 يورو لـ أرمغان فلاح لكتابة سيناريو فيلم «خط المشاة».

وحصل نيما رحيم بور على الدبلوم الفخري للجمعية لكتابة سيناريو فيلم «الوحش».

أعلن محمد حقيقت مدير الجمعية أن المسابقة تقام كل عام لدعم كتاب سيناريو إيرانيين شباب، وسيتمكن منذ العام المقبل كل من لديه أقل من 30 عاما الحضور في مسابقة «جمعية آراء السينماتوغرافيا».