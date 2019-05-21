توفر النزهة الليلية تحت ضوء القمر في قصر "تشانج-دوك" وهو أحد القصور الملكية الخمسة لمملكة جوسون في كوريا الجنوبية والوحيد الذي تم إدراجه على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، تجربة فريدة تشابه التي كان يستمتع بها ملك جوسون.

يفتح القصر الملكي أبوابه للزوار ليليا في فصلي الربيع والخريف كل عام في إطار برنامج جولة إدارة التراث الثقافي الخاص والتي تعرف باسم "مون لايت تور،" بدأ برنامج جولات الربيع هذا العام في شهر أبريل وسيستمر حتى يونيو المقبل.

تبدأ الجولة التي تستغرق ساعتين بحفل الافتتاح المبهر أمام بوابة القصر الضخمة والتي تعرف باسم "بوابة دونهوا،" تحت حراسة الحراس الملكين اليقظين في ملابسهم الخاصة.

تؤدي البوابة إلى "كيم-تشون" الجسر الحجري المزخرف الذي يرجع تاريخه إلى 600 عام والذي يعد الكنز الوطني رقم 1762، وبهذا يعود الزائرون بالزمن على الفور إلى المملكة الكورية القديمة، بعيدا عن ضوضاء وأضواء المدينة في وسط سيئول.

يسير المتجولون بالمجمع الفخم بصحبة ضوء مصباح يدوي مصنوع على الطراز الملكي الذي يعود إلى عصر جوسون والملفوف بالحرير الأزرق ومرشد في الحلة التقليدية "الهانبوك" يخاطب الزوار همسا، ولكن يمكن سماعه من خلال الجهاز الذي يتم إعارته للزوار.

يتضمن البرنامج الليلي جولة مصحوبة بمرشد في الصرحين الملكيين الرئيسيين بالقصر وهما "إنجونغجون" الذي يحوي العرش الملكي، و"ناكسونجيه" مكتبة الملك "هونجونغ" الخاصة ومكان معيشة عشيقته المقربة.

يزيد غياب الأضواء من تركيز انتباه الزوار بشكل كامل على تفاصيل "إنجونغجون" المضيء والذي ينساب سطحه المنحدر تحت السماء المظلمة.

تتميز "ناكسونجيه" بمنظر متواضع مقارنة مع الصرح الملكي الآخر بالقصر، ولكنه يعطي لمحة نادرة عن الحياة الداخلية الحميمة لعائلة "لي" التي حكمت مملكة جوسون.

الأضواء الساطعة من داخل الغرف تبرز جمال الأعمال الخشبية الفاخرة فوق الأبواب المزينة بالورق الأبيض خاصة وسط الظلام المحيط.

قالت "جونج آ-يونج" المرشدة السياحية للزوار المحدودين خلال جولة الأسبوع الماضي: هذا هو المكان الذي عاشت فيه "لي بانغ-جا" آخر أميرة متوجة لعهد جوسون والأميرة "دوك-هيه" الابنة الصغرى للإمبراطور "كوجونغ" حتى عام 1989. لم يكن القصر متاح للزيارة قبل ما يقارب الـ30 عاما.

تستمر الجولة حتي يتمكن الزوار من مشاهدة الفناء الخلفي الرائع لـ"ناكسوجيه،" بالإضافة إلى ساحة الحديقة الملكية الضخمة، وكلاهما لا يزال غير مفتوح للجمهور باستثناء بعض المناسبات الخاصة.

يؤدي الممر المظلم الضيق من الفناء الخلفي لـ"ناكسوجيه" إلى الحديقة الكاملة الوحيدة المتبقية لملوك جوسون.

تحتوي الحديقة على شجرة زيلكوفا يعود تاريخها إلى مئات السنين وقد شهدت الشجرة تاريخ عائلة "لي" خلال فترة المملكة المزدهرة وحتى سقوطها المهين.

تشتهر منطقة "بو-يونج-جيه" بالقصر بكونها موقع تصوير رئيسي للدراما الشهيرة التي عرضت على قناة "كي بي إس" عام 2016 "الحب في ضوء القمر" والتي لعب فيها الممثل بارك بو-غوم دور البطولة. وهناك تم أيضا تصوير مسلسل "ديه-جانغ-غم" الذي حقق نجاحا ساحقا وقد عرض على قناة "إم بي سي" الكورية عام 2003، ويحمل المسلسل عنوان "Jewel in the Palace" باللغة الإنجليزية.

تختتم الجولة التي تستغرق ساعتين بحفل موسيقي مدته 30 دقيقة في مسرح ملكي صغير في الهواء الطلق، يتألف من 4 عروض رقص وموسيقى تقليدية مختلفة ويتم خلالها عرض صور قصر "تشانغ-دوك". كما يتم تقديم كوب من المشروبات والكعك الكوري التقليدي كمرطبات.

تتطلب الجولة حجزا مسبقا، ويتم قبول 100 شخص فقط في مجموعات صغيرة بصحبة مرشدين كل يوم خميس وجمعة وسبت وأحد خلال البرنامج الذي يستمر لمدة ثمانية أسابيع خلال فصل الربيع.

تذاكر هذا الموسم قد تم بيعها بالفعل. ولكن البرنامج سوف يستأنف مرة أخرى في الخريف، علما بأن تذاكر يوم الأحد مخصصة للأجانب يرافقهم مرشد يتحدث الإنجليزية.