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رقم الخبر: 253627 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 15:15 الاقسام: ثقافة وفن  
«قبة العالم» أفضل وثائقي إيراني بمهرجان تيريس الإسباني

«قبة العالم» أفضل وثائقي إيراني بمهرجان تيريس الإسباني

حاز الوثائقي الإيراني «قبة العالم» على جائزة أفضل فيلم تاريخي من مهرجان تيريس TERRES الإسباني.

وتمكن فيلم «قبة العالم» بإخراج محمد ناظري وإنتاج عرفان قاسم بور من الفوز بجائزة أفضل وثائقي من قسم التاريخ والموروث بالمهرجان.

وأنهى المهرجان الذي يتبنى الأعمال السينمائية بمضامين السياحة والبيئة أعماله في الخامس من مايو الجاري وذلك في مدينة تورتوسا.

وشارك المنتج الإيراني علي أفشار في هذه الدورة من المهرجان ضمن هيئة التحكيم، حيث استلم الجائزة في تورتوسا نيابة عنه مسلماً في طهران الجائزة إليه.

وشارك وثائقي «قبة العالم» لحد الآن في أكثر من 20 مهرجانا دولياً، وهو يتطرق إلى مدينة دماوند الواقعة على سفح أعلى جبل في إيران، ويتأمل في ثقافتها وعمارتها وتاريخها وطبيعتها وأهاليها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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