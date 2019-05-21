وتمكن فيلم «قبة العالم» بإخراج محمد ناظري وإنتاج عرفان قاسم بور من الفوز بجائزة أفضل وثائقي من قسم التاريخ والموروث بالمهرجان.

وأنهى المهرجان الذي يتبنى الأعمال السينمائية بمضامين السياحة والبيئة أعماله في الخامس من مايو الجاري وذلك في مدينة تورتوسا.

وشارك المنتج الإيراني علي أفشار في هذه الدورة من المهرجان ضمن هيئة التحكيم، حيث استلم الجائزة في تورتوسا نيابة عنه مسلماً في طهران الجائزة إليه.

وشارك وثائقي «قبة العالم» لحد الآن في أكثر من 20 مهرجانا دولياً، وهو يتطرق إلى مدينة دماوند الواقعة على سفح أعلى جبل في إيران، ويتأمل في ثقافتها وعمارتها وتاريخها وطبيعتها وأهاليها.