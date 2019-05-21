افتتح في العاصمة الصينية بكين معرض الاثار الفنية غير المادية بمشاركة معظم الدول الاسيوية ومنها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال ممثل منظمة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة الايرانية في شانغهاي «حسين خليفي» تعرض سبعة عشرة دولة اسيوية منها اليابان وكوريا الجنوبية والكويت والفلبين والنيبال وسريلانكا وفيتنام وماليزيا واندونيسيا اثارها الفنية في المعرض مبينا ان الجمهورية الاسلامية تعرض اثارها من خلال جناحين خصصا لها.

واعتبر خليفي اطلاع الشعب الصيني علی التراث الثقافي غير المادي للدول الاسيوية والتبادل الثقافي بين الدول المشاركة من اهم اهداف هذا المعرض.

وبهذه المناسبة أكد نائب وزير الثقافة والسياحة لشؤون التعاون الدولي في الصين، أن إيران يمكن أن تكون سوقا كبيرا للسائحين الصينيين، ولكن يجب توفير المزيد من المعلومات والتسهيلات من طهران لهؤلاء السياح.

وقد أعلن «جانغ شيلونج» إنه لتشجيع السياح الصينيين علی السفر إلی إيران، يتعين منح التسهيلات لإصدار التأشيرات، وقال : نأمل أن توفر إيران المزيد من التسهيلات للسائحين الصينيين .

وأعرب عن أمله في تمهيد التدابير المذكورة أعلاه لتوفير الفرصة امام مزيد من السياح الصينيين للسفر إلی إيران، ليكونوا أكثر دراية بهذه الحضارة القديمة والعظيمة في العالم.

وصرح المسؤول الصيني بإن هناك اليوم علاقات واسعة النطاق بين الصين وإيران، وسوف يتوسع التعاون في ظل إرادة الدولتين.

وأشار نائب وزير الثقافة والسياحة في الصين الی وجود مجالات ثقافية وفنية وتجارية واقتصادية كبيرة للتعاون بين البلدين، مرحبا بالتبادلات الواسعة بين المؤسسات الإيرانية والصينية وقال: من الضروري للمسؤولين توسيع هذه العلاقات وتوفير المزيد من الفرص امام التبادلات والتعاون بين المؤسسات في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.

وبالإشارة إلی أهمية وضرورة تطوير العلاقات بين البلدين في قطاع السياحة، أعرب جانغ عن أمله في أن تتماشي العلاقات بين الجانبين في قطاع السياحة مع العلاقات السياسية والاقتصادية.

وبالإشارة إلی إرسال ملايين السياح الصينيين سنويا إلی دول أخری، قال: من أجل تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين، يجب تدريب المرشدين السياحيين والمجموعات السياحية بين البلدين.