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رقم الخبر: 253623 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 15:08 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
جاموس يقتل طبيباً في صلاح الدين

جاموس يقتل طبيباً في صلاح الدين

قتل طبيب بسبب اصطدام سيارته بحيوان الجاموس في طريق سامراء – تكريت بمحافظة صلاح الدين.

وذكر مصدر أمني بحسب "الفرات نيوز" ان "طبيباً مقيم في مستشفى سامراء العام توفي على إثر حادث على السريع الرابط بين تكريت وسامراء بعد اصطدامه بجاموس ونقل على أثرها الى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك".

وأشار الى ان "هذا الحادث هو الـ ٢٥ من نوعه بسبب الجواميس السائبة".

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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