وذكر مصدر أمني بحسب "الفرات نيوز" ان "طبيباً مقيم في مستشفى سامراء العام توفي على إثر حادث على السريع الرابط بين تكريت وسامراء بعد اصطدامه بجاموس ونقل على أثرها الى المستشفى لكنه فارق الحياة هناك".

وأشار الى ان "هذا الحادث هو الـ ٢٥ من نوعه بسبب الجواميس السائبة".