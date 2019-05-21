قام مبتكر يدعى "جوال" بعمل درع ثلاثى الأبعاد للقط الخاص به "بوبو"، ويقدم جوال تصميمه مجانا، وتحتاج فقط إلى طباعته 3D، ويقدم لك كل المعلومات التى تحتاجها لطباعته.

وقال جوال: "يمكن الآن للقطط فى جميع أنحاء العالم أن تتجول بأمان، حيث إن التصميم بالكامل قابل للطباعة ثلاثية الأبعاد بنسبة 100 بالمائة".

وأضاف جوال: "لقد بدأت فى البداية برسم الشكل العام للدروع، واقترحت أن يكون لها طفرات، خاصة أن "بوبو" مغطى بشعر لونه برتقالي، ويبدو كالنمر عند ارتداء الدرع، الدروع عملية جدا، حيث تحتوي إحدى اللوحات على فتحة صغيرة للمقود وهناك علامة تعريف بـ (لوحة الصدر).

وبعد أن انتهى جوال من الدرع، بدأ في سؤال شخصيات متعددة عن خوذة مناسبة للدرع، لحماية أكثر للقطط، واختار تصميم شخص يدى "كريج" ولكنه لم ينفذه بعد على الدرع.