أعلنت منظمة مراسلون بلا حدود، الاثنين، إن المملكة السعودية تحتجز صحفيين عربيين منذ أشهر.

وقالت المنظمة في بيان: إن الصحفي اليمني مروان المريسي مختف منذ يونيو/ حزيران 2018، والأردني عبدالرحمن فرحانة الذي كان يعمل لدى شبكة الجزيرة التلفزيونية القطرية اختفى في فبراير/ شباط.

ولم يرد مركز التواصل الحكومي بالمملكة على طلب بالتعليق.

وكتبت زوجة المريسي على تويتر الأسبوع الماضي تقول إنها تلقت منه اتصالاً هاتفياً مقتضباً، هو الأول منذ اختفائه، يؤكد فيه أنه لا يزال حياً. وأعربت عن أملها في زيارته والإفراج عنه قريباً.

وقالت المنظمة: إن أسرة فرحانة، وهو في الستينات من العمر ومقيم في مدينة الدمام بشرق السعودية منذ أكثر من 30 عاماً، علمت أن السلطات السعودية أبلغت السفارة الأردنية بأنه سيُطلق سراحه قريباً.