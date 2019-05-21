ضمن أوساسونا الصعود لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين قبل ثلاث مباريات من نهاية دوري الدرجة الثانية بعد فوز غرناطة على البسيط 1-صفر.

ويتصدر أوساسونا، الذي هبط من دوري الأضواء في 2017، دوري الدرجة الثانية برصيد 78 نقطة من 39 مباراة وضمن انهاء الموسم في المركزين الأول أو الثاني بعد خسارة البسيط صاحب المركز الثالث على أرضه ليتأخر بفارق عشر نقاط عن المتصدر.

وقضى أوساسونا 14 موسما في دوري الدرجة الأولى الإسباني قبل أن يهبط في 2014. وعاد في 2016 قبل أن يهبط في العام التالي.

وكان أفضل مركز يحتله في دوري الأضواء الرابع في 2006 وبلغ الدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الأوروبي في 2007 بينما حصل على مركز وصيف بطل كأس ملك اسبانيا في 2005.

ويتأخر غرناطة صاحب المركز الثاني بأربع نقاط عن أوساسونا ويتفوق بست نقاط على البسيط ويحتاج إلى انتصار آخر لضمان العودة لدوري الأضواء بعد هبوطه في 2017.