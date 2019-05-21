كرر جولدن ستيت وريورز حامل اللقب، تفوقه على بورتلاند تريل بليزرز، وفاز 119-117 بعد وقت إضافي ليصبح بطلا للقسم الغربي، ويبلغ نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين الإثنين.

وحسم وريورز، الدور النهائي للقسم الغربي بعد التفوق 4-0، في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسيلعب وريورز، الذي استفاد من 37 نقطة من نجمه ستيفن كوري، في الدور النهائي للمسابقة أمام ميلووكي باكس أو تورونتو رابتورز. ويتقدم باكس 2-1 في نهائي القسم الشرقي.

وهذه المرة الخامسة على التوالي التي سيظهر فيها وريورز، في الدور النهائي للمسابقة، بينما أحرز اللقب في آخر عامين.

وأصبح جولدن ستيت، الفريق الثاني فقط الذي يبلغ النهائي 5 مرات متتالية، بعدما فعلها بوسطن سيلتيكس خلال الفترة 1957-1966.

من جهة أخرى كرر جولدن ستيت وريورز حامل اللقب تفوقه على بورتلاند تريل بليزرز وفاز 119-117 بعد وقت إضافي ليصبح بطلا للقسم الغربي ويبلغ نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الاثنين.

وحسم وريورز الدور النهائي للقسم الغربي بعد التفوق 4-صفر في السلسلة التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات.

وسيلعب وريورز، الذي استفاد من 37 نقطة من نجمه ستيفن كوري، في الدور النهائي للمسابقة أمام ميلووكي باكس أو تورونتو رابتورز. ويتقدم باكس 2-1 في نهائي القسم الشرقي.

وهذه المرة الخامسة على التوالي التي سيظهر فيها وريورز في الدور النهائي للمسابقة بينما أحرز اللقب في آخر عامين.

وأصبح جولدن ستيت الفريق الثاني فقط الذي يبلغ النهائي خمس مرات متتالية بعدما فعلها بوسطن سيلتيكس خلال الفترة 1957-1966.

ورغم اللعب دون كيفن دورانت وأندريه إيجودالا وديماركوس كازينز تقدم وريورز 116-115 في الوقت الإضافي قبل أن يمرر كوري إلى زميله دريموند جرين الذي أحرز رمية ثلاثية قبل 39.6 ثانية من النهاية.

وقلص داميان ليلارد الفارق إلى 119-117 قبل 32.8 ثانية من النهاية واستحوذ تريل بليزرز على الكرة بعدما أهدر كوري محاولة للتصويب لكن ليلارد أضاع رمية ثلاثية في الثانية الأخيرة.

وسجل كل من كوري وجرين ثلاثة أرقام مزدوجة وهي المرة الأولى في تاريخ المسابقة التي يحدث فيها ذلك عن طريق زميلين في فريق واحد خلال الأدوار الإقصائية.

وسجل كوري 37 نقطة واستحوذ على 13 كرة مرتدة ومرر 11 كرة حاسمة بينما أضاف جرين 18 نقطة واستحوذ على 14 كرة ومرر 11 كرة حاسمة.

وهذا الفوز السادس على التوالي لوريورز بصفة عامة لكنه الانتصار العاشر على التوالي أمام تريل بليزرز في الأدوار الإقصائية. وهذه السلسلة 11 على التوالي التي يحسمها وريورز في المسابقة.

وقدم مايرز ليونارد لاعب تريل بليزرز، الذي تقدم 69-65 في نهاية النصف الأول، أفضل أداء في مسيرته وأحرز 30 نقطة وأضاف ليلارد 28 نقطة وسي.جيه مكولوم 26 نقطة لكن كل ذلك لم يكن كافيا للفوز.