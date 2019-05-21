تبدأ عصر اليوم الاربعاء مرحلة الـبلي أوف لبطولة كأس آسيا لكرة السلة الثلاثية للمنتخبات التي ستلتحق بدور المجموعات والتي ستبدأ يوم السبت، وطبقاً لهذا البرنامج فسيبدأ منتخب ايران للرجال منافساته في هذه البطولة عصر اليوم الاربعاء بمواجهة منتخب ساموا اولا ومن ثم منتخب تايلند.

وجدول مباريات منتخب ايران للرجال في مرحلة البلي أوف هو كما يلي:

الاربعاء: 22/5

ايران – ساموا

ايران – تايلند

الخميس: 23/5

ايران – الفلبين

ايران – قطر

ففي حالة تصدر منتخب ايران للرجال لمجموعته سيتأهل الى الدور الثاني وهو دور المجموعات، حيث سيلتقي بمنتخبي الصين ونيوزيلندا.

ويمثل منتخب ايران للرجال كل من( امير صديقي – امير حسين آذري – محمد اجاقي وعلي الله وردي).

أما منتخب ايران للسيدات بكرة السلة الثلاثية فقد تأهل مباشرة لدور المجموعات وسيبدأ مشواره اعتباراً من يوم السبت في مواجهة إحدى المنتخبات التي تتأهل في مرحلة البلي أوف، والتي يتوقع ان يواجه فيها منتخب ماليزيا ومن ثم يواجه في نفس اليوم منتخب تركمنستان.

ويمثل منتخب السيدات كل من(دلارام وكيلي – مجكان خدادادي – معصومة اسماعيل زاده وسعيدة علي).