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رقم الخبر: 253614 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 14:17 الاقسام: منوعات  
رجل يثير الهلع في برج إيفل

رجل يثير الهلع في برج إيفل

أخلت السلطات الفرنسية، الاثنين، برج إيفل، أحد أبرز المعالم السياحية في العاصمة باريس، وأغلقت الشوارع المحيطة به، بعد أن حاول شخص تسلقه.

وأغلقت السلطات برج إيفل لوقت غير معروف، كما طلب المسؤولين من السياح تأجيل زيارتهم للبرج حاليا، وذلك في تغريدة على حساب برج إيفل الرسمي على موقع تويتر.

وقالت الشركة التي تدير البرج الشهير، إنها قامت بإجراءات روتينية بالنسبة للظروف التي حصلت، الاثنين، والتي صادفت بعد أيام من احتفال البرج بعيده الـ130.

وقال مسؤولون في الشركة: "كان يجب إيقاف المتسلق، ولفعل ذلك كان علينا إخلاء البرج"، حسب ما نقلت

وأخلي البرج آخر مرة في أكتوبر 2017، عندما هدد رجل بالانتحار من بين أعمدته العليا، قبل أن تتدخل الشرطة وتقنعه بالعدول عن فعلته. ويزور البرج الملقب بالـ"السيدة الحديدية" 7 ملايين زائر سنويا، مما يجعله أحد أشهر المعالم في أوروبا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق- وكالات
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