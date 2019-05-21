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رقم الخبر: 253611 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 14:15 الاقسام: محليات  
وزير الأمن يدعو إلى التماسك الوطني لإحباط مخططات نظام الهيمنة

وزير الأمن يدعو إلى التماسك الوطني لإحباط مخططات نظام الهيمنة

في إشارة إلى الحظر الأمريكي الجائر ضد الشعب الإيراني، قال وزير الأمن، يجب أن نتحرك في ظل الوحدة واللحمة الوطنية تحت راية ولاية الفقيه لاحباط مخططات نظام الهيمنة.
واضاف حجة الإسلام سيد محمد علوي اليوم الثلاثاء في اجتماع المجلس الإداري لمحافظة كرمانشاه (غرب) أن العدو ولاسيما اميركا يحاول القاء تداعيات المشاكل على عدم فعالية الدولة والنظام، موضحا انه يتعين اطلاع الرأي العام وتوعية الشعب ازاء اجراءات وعداء الاستكبار ضد النظام الاسلامي والتغلب علي المشاكل بدراية وتدبر.
وبالإشارة إلى الظروف التي يفرضها الأعداء ضد بلدنا، وحتى حظر الرحلات الجوية من الدول المجاورة والقيود المفروضة على الواردات والصادرات، قال على المسؤولين ووسائل الإعلام، إن يعلنوا بان الأعداء يحاولون اركاع البلاد واضعافه.
وأكد على التماسك الوطني والتعاطف والتناغم بين أبناء الشعب أمام مؤامرات الاعداء.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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