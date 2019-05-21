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رقم الخبر: 253610 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 12:58 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية: الظروف الأمنية في المناطق الحدودية شهدت تحسناً ملحوظاً

وزير الداخلية: الظروف الأمنية في المناطق الحدودية شهدت تحسناً ملحوظاً

قال وزير داخلية الجمهورية الاسلامية ' عبدالرضا رحماني فضلي' ان الظروف الامنية في المناطق الحدودية شهدت تحسنا ملحوظا نتيجة الاجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية و المجلس الاعلي للامن القومي خلال السنوات العشر الاخيرة.
واضاف رحماني فضلي اليوم الثلاثاء امام اعضاء مجلس الشورى الاسلامي انه ونظرا لبعض المشاكل التي كانت تعاني منها المناطق الحدودية منها العبور غير القانوني و قضية الاشرار و المهربين تم في العام 1991التصويت علي قانون حول المناطق الحدودية ينص علي تعيين المجال الامني لكل منطقة علي انفراد.
واوضح بموجب هذا القانون تم وضع الخطط اللازمة لضمان الامن في تلك المناطق مؤكدا انه وخلال السنوات العشر الاخيرة شهدت هذه المناطق استقرارا امنيا ملحوظا حيث تمت السيطرة التامة على العبورغيرالقانوني وكذلك منع دخول الاشرار والمهربين الى البلاد.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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