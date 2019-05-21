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رقم الخبر: 253609 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 12:57 الاقسام: محليات  
تعيين رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-الإيرانية

تعيين رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-الإيرانية

بدأت 'آن جينيت'، الطبيبة والسياسية الفرنسية، أعمالها كرئيسة لمجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية-الإيرانية.
الطبيبة والسياسية الفرنسية البالغة من العمر 56 عاما هي ممثلة حركة 'الجمهورية الي الامام' في البرلمان الفرنسي، وهي بالاضافة الی انها رئيسة مجموعة الصداقة الفرنسية الإيرانية، سكرتيرة المجموعة الفرنسية في الاتحاد الدولي.
وهي أيضا عضوة مجموعات الصداقة البرلمانية الفرنسية مع كمبوديا والصين وبنغلاديش وأفغانستان وآسيا الوسطى وبروناي وماليزيا والفلبين وسنغافورة وبورما.
جينيت أيضا عضوة في لجنة الشؤون الخارجية والمكتب البرلماني لتقييم الخيارات العلمية والتكنولوجية (OPECST) في فرنسا.
وعملت أيضا كعضوة في الجمعية الوطنية الفرنسية منذ يونيو 2017.
في يناير 2005، أنشأت جنيت وكالة المساعدة في سنغافورة لتقديم خدمات الاستشارة للمهنيين الصحيين وأصحاب العمل.
كما عملت مع المنظمات غير الحكومية في قضايا الفتيات.
وتعمل جينت في البرلمان الفرنسي في لجنة الشؤون الخارجية.
من جانبها هنأت السفارة الفرنسية في طهران، تعيين جينيت كرئيسة لمجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية الإيرانية في الجمعية الوطنية .
ويترأس كاظم جلالي، ممثل طهران وري وشميرانات في مجلس الشورى الإسلامي، مجموعة الصداقة البرلمانية لإيران وفرنسا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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