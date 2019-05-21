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رقم الخبر: 253607 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 11:08 الاقسام: رياضة  
لاتسيو يفلت من الهزيمة أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

لاتسيو يفلت من الهزيمة أمام بولونيا بالدوري الإيطالي

أفلت لاتسيو من الهزيمة أمام ضيفه بولونيا وتعادل (3-3) الإثنين، في ختام المرحلة الـ37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثامن، مقابل 41 نقطة لبولونيا في المركز الـ12.

سجَّل الأهداف الثلاثة للاتسيو، خواكين كوريا، وكيسانجا جاسينو، وسيرجي سافيتش في الدقائق (14، 59، 80).

بينما سجل الأهداف الثلاثة لبولونيا، أندريا بولي، وماتيا ديسترو، وريكاردو أورسوليني، في الدقائق (50، 51، 63).

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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