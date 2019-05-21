كشف تقرير صحفي إنجليزي الاثنين، عن موافقة تشيلسي على رحيل لاعبه البلجيكي، إيدين هازارد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

فقد ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن تشيلسي، على استعداد للتخلي عن هازارد لريال مدريد، رغم حظر ضمه للاعبين جدد، من قبل الفيفا.

وأضافت الصحيفة أن رحيل هازارد مجانًا، في صيف 2020 عند نهاية عقده، سيكون له تداعيات سلبية على موقف تشيلسي، من لوائح اللعب المالي النظيف، الخاصة بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولذا سيضطر النادي إلى بيع لاعبه، بعد نهاية الموسم الجاري.

ويسعى البلوز للتخلي عن النجم البلجيكي، مقابل 87 مليون إسترليني، بعدما استقدمه النادي اللندني مقابل 32 مليون إسترليني، من صفوف ليل الفرنسي.

وحاول تشيلسي كثيرًا إقناع هازارد بتجديد عقده، لكن الأخير رفض، رغم عرض النادي عليه منحه أعلى راتب في البريميرليج.

وسيخوض تشيلسي نهائي الدوري الأوروبي ضد آرسنال، يوم 29 مايو/آيار الجاري، في باكو عاصمة أذربيجان.