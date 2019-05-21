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رقم الخبر: 253602 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 11:50 الاقسام: محليات  
ضبط 315 كلغ من المخدرات في همدان

ضبط 315 كلغ من المخدرات في همدان

قال قائد قوي الامن الداخلي في محافظة همدان (غرب) ان قوات شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة تمكنت خلال عمليتين منفصلتين من ضبط 315 كلغ من المخدرات بما فيها الافيون.

واضاف 'بخش علي كامراني صالح' اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا، ان شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة همدان تلقت خلال عملية استخباراتية واسعة النطاق معلومات تفيد بنقل شحنة كبيرة من المخدرات من كرمان الي المحافظات الغربية وتمكنت بتعاون قوات شرطة مكافحة المخدرات في كرمان من رصد عصابة كانت بصدد تهريب المخدرات من شرق الي غرب البلاد .

واكد ان شرطة مكافحة المخدرات في محافظتي كرمان وهمدان تمكنت من تحديد هوية المهربين ومنازلهم حيث ادي تفتيش هذه المنازل الي ضبط 215 كلغ من الافيون وسيارتين الي جانب القبض علي الاثنين من المهربين .

واضاف ان شرطة مكافحة المخدرات في همدان تمكنت في عمليات اخري من ضبط 100 كلغ من الافيون كانت مختبئة داخل شاحنة في ناحية قهاوند بمحافظة همدان والقبض علي مهرب.

وتم منذ بداية العام الحالي لحد الان ضبط نحو 800 كلغ من المخدرات في محافظة همدان.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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