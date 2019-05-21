اكرم نادي بوسبوليس الايراني وفادة ضيفه السد القطري بهدفين نظيفين في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين في دور المجموعات بدوري ابطال آسيا لكرة القدم.

اقيمت المباراة على ستاد آزادي بطهران في اطار الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة وادارها الحكم السريلانكي ديلان بريرا.

سجل هدفي الفوز لبرسبوليس مهدي ترابي (16) وعلي علي بور (67).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برسبوليس الى 7 نقاط في المركز الثالث فيما بقي السد القطري في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بانتظار مباراة باختاكور الاوزبكي والاهلي السعودي.

من جهة أخرى خسر العين الإماراتي أمام ضيفه الاستقلال الإيراني، مساء الاثنين، بنتيجة (1-2) في ستاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، بدوري أبطال آسيا.

وبذلك، رفع استقلال رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد العين عند نقطتين فقط، في ذيل الترتيب.

وكان الفريقان قد ودعا المنافسات بالفعل، قبل هذه المباراة، فيما تأهل الهلال السعودي والدحيل القطري إلى الدور التالي، عن هذه المجموعة.

وافتتح العين التسجيل في الدقيقة 13، عن طريق السويدي ماركوس بيرج، وتعادل استقلال برأسية قوية من محمد دانشكر، في الدقيقة 22.

وأضاف مرتضى تبريزي الهدف الثاني للاستقلال، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وجاءت بداية الشوط الثاني ساخنة، بعدما تصدى خالد عيسى، حارس العين، لركلة جزاء سددها أياندا باتوسي في الدقيقة 48.

ولم يستطع العين إدراك التعادل، رغم الفرص الكثيرة التي لاحت للاعبيه، حيث أبقى التسرع وتألق دفاع وحارس الاستقلال النتيجة على حالها.