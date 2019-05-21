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رقم الخبر: 253600 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 11:52 الاقسام: الوسائط المتعددة  
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء في ايران

تکريم اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء في ايران

أقيمت يوم الاثنين مراسم تكريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء بحضور المسؤولين الايرانيين وعوائل المتبرعين والمتلقين في جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران.
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
تکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايرانتکريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء في ايران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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