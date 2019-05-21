تکريم اليوم الوطني للتبرع بالأعضاء في ايران أقيمت يوم الاثنين مراسم تكريم اليوم الوطني للتبرع بالاعضاء بحضور المسؤولين الايرانيين وعوائل المتبرعين والمتلقين في جامعة شهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران.