سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية مع استمرار موسم الربيع وهطول الأمطار تنمو ازهار شقائق النعمان في سهول محافظة خراسان الشمالية (شرق ايران) وترسم مناظر ساحرة وبديعة.