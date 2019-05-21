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رقم الخبر: 253598 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 11:50 الاقسام: الوسائط المتعددة  
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية

سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية

مع استمرار موسم الربيع وهطول الأمطار تنمو ازهار شقائق النعمان في سهول محافظة خراسان الشمالية (شرق ايران) وترسم مناظر ساحرة وبديعة.
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
سهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشماليةسهول شقائق النعمان في محافظة خراسان الشمالية
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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