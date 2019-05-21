وسيناقش المجلس ضمن جدول اعمال كل من التقارير التالية:
1- متابعة مناقشة تفاصيل تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض ودعم المتضررين منه بصفة عاجلة.
2- دراسة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول الخطة الشاملة للإدارة الحضرية.
3- مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول خطة تعديل حدول الحوزات الانتخابية لمجلس الشورى الإسلامي وعدد نوابه.
4- تناول تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول خطة تعديل المادتين 1 و 10 كم قانون كيفية أنشطة الاحزاب والمجموعات السياسية.
5- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول لائحة اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بما يخص الشؤون الجمركية بين جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإدارة العامة لجمارك جمهورية فيتنام الاشتراكية.