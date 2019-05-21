  • الثلاثاء ١٦ رمضان ١٤٤٠
  • الثلاثاء , مايو 21, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 253597 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 11:54 الاقسام: محليات  
مجلس الشورى الاسلامي يناقش تفاصيل لائحة تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض

مجلس الشورى الاسلامي يناقش تفاصيل لائحة تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض

بدأ مجلس الشورى الإسلامي جلسته العلنية برئاسة "مسعود بزشكيان"، صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة تفاصيل لائحة تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض.
وسيناقش المجلس ضمن جدول اعمال كل من التقارير التالية:
1- متابعة مناقشة تفاصيل تقرير اللجنة القضائية والقانونية حول تشديد عقوبة اعتداءات رش الحمض ودعم المتضررين منه بصفة عاجلة.
2- دراسة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول الخطة الشاملة للإدارة الحضرية.
3- مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول خطة تعديل حدول الحوزات الانتخابية لمجلس الشورى الإسلامي وعدد نوابه.
4- تناول تقرير لجنة الشؤون الداخلية والمجالس حول خطة تعديل المادتين 1 و 10 كم قانون كيفية أنشطة الاحزاب والمجموعات السياسية.
5- دراسة تقرير اللجنة الاقتصادية حول لائحة اتفاقية التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة بما يخص الشؤون الجمركية بين جمارك الجمهورية الإسلامية الإيرانية والإدارة العامة لجمارك جمهورية فيتنام الاشتراكية.
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0971 sec