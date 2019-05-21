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رقم الخبر: 253596 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 11:49 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:

ایران

📌ظریف لترامب: لا تهدد أي ایراني اطلاقاً

📌مباحثات وزیري الخارجیة الایراني والعماني في طهران

📌السفير العراقي في طهران: نرفض العقوبات الامریکیة ضد ایران

جمهوري اسلامي

📌لقاء اصحاب الثقافة والادبیات الفارسیة بقائد الثورة

📌ترامب: لست بالشخص الذي ادخل الحرب مع ایران

📌مصادر أمنیة عراقیة: الانفجار في المنطقة الخضراء مخطط امریکي

📌الیمنیون یستولون علی عدة قواعد سعودیة

📌فشل الارهابیین في سوریا بمهاجمة القاعدة الجویة الروسیة

کیهان

📌نیویورك تایمز: ترامب وصهره متهمان بغسیل الاموال

📌وزارة الدفاع الیمنیة: تحدید 300 نقطة حساسة اخری بالسعودیة لاستهدافها

آرمان

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز سه‌شنبه ۳۱ ارديبهشت :

📌ارتفاع طاقة تخصیب الیورانیوم الایراني الی اربعة اضعاف

📌رئیس السلطة القضائیة: ازدیاد ثقة الناس بالنظام سیعزز الاقتدار الوطني

شرق

📌روحاني: لو کنا نختلف بشأن موضوع فبامکاننا مراجعة صنادیق الاقتراع

خراسان

📌مواقف ترامب المتناقضة.. لست بداعیة حرب، لکنني أهدد..!!

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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