|رقم الخبر: 253596
|تاريخ النشر: أيار 21, 2019
|الوقت: 11:49
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الثلاثاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء:
ایران
📌ظریف لترامب: لا تهدد أي ایراني اطلاقاً
📌مباحثات وزیري الخارجیة الایراني والعماني في طهران
📌السفير العراقي في طهران: نرفض العقوبات الامریکیة ضد ایران
جمهوري اسلامي
📌لقاء اصحاب الثقافة والادبیات الفارسیة بقائد الثورة
📌ترامب: لست بالشخص الذي ادخل الحرب مع ایران
📌مصادر أمنیة عراقیة: الانفجار في المنطقة الخضراء مخطط امریکي
📌الیمنیون یستولون علی عدة قواعد سعودیة
📌فشل الارهابیین في سوریا بمهاجمة القاعدة الجویة الروسیة
کیهان
📌نیویورك تایمز: ترامب وصهره متهمان بغسیل الاموال
📌وزارة الدفاع الیمنیة: تحدید 300 نقطة حساسة اخری بالسعودیة لاستهدافها
آرمان
📌ارتفاع طاقة تخصیب الیورانیوم الایراني الی اربعة اضعاف
📌رئیس السلطة القضائیة: ازدیاد ثقة الناس بالنظام سیعزز الاقتدار الوطني
شرق
📌روحاني: لو کنا نختلف بشأن موضوع فبامکاننا مراجعة صنادیق الاقتراع
خراسان
📌مواقف ترامب المتناقضة.. لست بداعیة حرب، لکنني أهدد..!!
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