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رقم الخبر: 253594 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 10:07 الاقسام: محليات  
وزير الداخلية: إعلام العدو يسعى لتقويض معنويات الناس

وزير الداخلية: إعلام العدو يسعى لتقويض معنويات الناس

قال وزير الداخلية الايراني عبدالرضا رحماني فضلي: إن أساس الجهد الإعلامي للعدو هو تقويض معنويات الناس وزعزعة استقرار الإنتاج داخل البلاد والتأثير على الحياة العادية للمواطن.

وأشار رحماني فضلي في اجتماع للجنة الإعلام والدعاية الاقتصادية وألقى كلمة في هذا الاجتماع قال فيها "في مجال الحرب وخطاب السلام ، نحتاج أن نعرف أن أساس كل الأحداث التي تجري في مجال الإعلام في هذا المجال في شبكة واسعة وبمساعدة من وسائل الإعلام الأجنبية" .

وأوضح رحماني فضل أن مسألة الدعاية والعمليات النفسية التي يقوم بها العدو تتم بشكل علني وبقوة شديدة  وذلك لتقويض معنويات الناس ، وزعزعة استقرار الإنتاج داخل البلاد ، وأخيراً لإزالة حياة الناس في مناطق مختلفة من العملية العادية والتأثير السلبي على حياة المواطن".

وأضاف "بالطبع ، لقد عانى موظفونا من هذا النوع من العمليات النفسية مرارًا وتكرارًا لسنوات عديدة ، ووسائل إعلامنا جاهزة للتعامل معها. لذلك ، يجب أن نعكس استعداد الناس في شكل مقاومة وتحمل في مجال الإنتاج والاستهلاك والإعلام ، ونعلن أن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لمواجهة كل الاحتمالات ، وسنبذل كل جهد ممكن للمقاومة في جميع المجالات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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