وأشار رحماني فضلي في اجتماع للجنة الإعلام والدعاية الاقتصادية وألقى كلمة في هذا الاجتماع قال فيها "في مجال الحرب وخطاب السلام ، نحتاج أن نعرف أن أساس كل الأحداث التي تجري في مجال الإعلام في هذا المجال في شبكة واسعة وبمساعدة من وسائل الإعلام الأجنبية" .

وأوضح رحماني فضل أن مسألة الدعاية والعمليات النفسية التي يقوم بها العدو تتم بشكل علني وبقوة شديدة وذلك لتقويض معنويات الناس ، وزعزعة استقرار الإنتاج داخل البلاد ، وأخيراً لإزالة حياة الناس في مناطق مختلفة من العملية العادية والتأثير السلبي على حياة المواطن".

وأضاف "بالطبع ، لقد عانى موظفونا من هذا النوع من العمليات النفسية مرارًا وتكرارًا لسنوات عديدة ، ووسائل إعلامنا جاهزة للتعامل معها. لذلك ، يجب أن نعكس استعداد الناس في شكل مقاومة وتحمل في مجال الإنتاج والاستهلاك والإعلام ، ونعلن أن جمهورية إيران الإسلامية مستعدة لمواجهة كل الاحتمالات ، وسنبذل كل جهد ممكن للمقاومة في جميع المجالات.