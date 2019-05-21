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رقم الخبر: 253593 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 10:08 الاقسام: محليات  
المتحدث باسم الخارجية: الاحترام هي لغة الحوار مع الإيرانيين، وليس التهديد

المتحدث باسم الخارجية: الاحترام هي لغة الحوار مع الإيرانيين، وليس التهديد

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن اللغة التي ينبغي أن يعامل بها الإيرانيون هي لغة الاحترام والتكريم وليس لغة التهديد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي كتب في تغريدة له على موقع تويتر " ينبغي أن يخاطب الإيرانيون بلغة الاحترام والتكريم وليس لغة التهديد".

وأضاف موسوي " طوال التاريخ لم تكن يوم لغة التهديد لغة مجدية في التعامل مع الإيرانيين ولن تكون في المستقبل كذلك".

 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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