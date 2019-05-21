المتحدث باسم الخارجية: الاحترام هي لغة الحوار مع الإيرانيين، وليس التهديد أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن اللغة التي ينبغي أن يعامل بها الإيرانيون هي لغة الاحترام والتكريم وليس لغة التهديد.