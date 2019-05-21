وأكد مصدر في سلاح الجو المسير للـ"ـمسيرة نت" أن العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.

يذكر أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت يوم 28 أبريل/نيسان الماضي عملية مشتركة استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بنجران.