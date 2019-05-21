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رقم الخبر: 253591 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 09:48 الاقسام: عربيات  
الدرون اليمنية تدمر مخزن أسلحة في مطار نجران

الدرون اليمنية تدمر مخزن أسلحة في مطار نجران

نفذ سلاح الجو المسير اليمني اليوم الثلاثاء هجوماً بطائرة قاصف 2K على مطار نجران جنوبي المملكة.

وأكد مصدر في سلاح الجو المسير للـ"ـمسيرة نت" أن العملية استهدفت مخزناً للأسلحة في مطار نجران ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.

يذكر أن سلاح الجو المسير ووحدة المدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية نفذت يوم 28 أبريل/نيسان الماضي عملية مشتركة استهدفت تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بنجران.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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