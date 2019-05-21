قائد الثورة یستقبل حشداً من الشعراء وأساتذة اللغة والأدب الفارسی استقبل قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علي الخامنئي حشدا من أساتذة اللغة والادب الفارسی والشعراء الشباب والرواد، تزامنا مع لیلة ولادة الامام الحسن المجتبى علیه السلام.