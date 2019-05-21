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رقم الخبر: 253590 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 09:47 الاقسام: الوسائط المتعددة  
قائد الثورة یستقبل حشداً من الشعراء وأساتذة اللغة والأدب الفارسی

قائد الثورة یستقبل حشداً من الشعراء وأساتذة اللغة والأدب الفارسی

استقبل قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علي الخامنئي حشدا من أساتذة اللغة والادب الفارسی والشعراء الشباب والرواد، تزامنا مع لیلة ولادة الامام الحسن المجتبى علیه السلام.
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
قائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسیقائد الثورة یستقبل حشدا من الشعراء واساتذة اللغة والادب الفارسی
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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