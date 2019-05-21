كتب 'حشمت الله فلاحت بيشة' رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، اليوم الثلاثاء، رداً على التهديدات الأمريكية المتكررة ضد إيران: "إطلاق الصاروخ على السفارة الأمريكية والدعوة لعقد قمة عربية، كلاهما جزء من سياسة السعودية المثيرة للفوضى والاضطراب في المنطقة".

وأضاف فلاحت بيشة في تغريدة على (تويتر): ان "وقف عملية البحث عن الحقيقة في الكونغرس حول أحداث 11 سبتمبر كان خيانة للشعب الأمريكي، الذي لا يزال مستمراً".

وأشار رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي الى حادثتين، أولهما إطلاق صاروخين في المنطقة الخضراء بالقرب من السفارة الأمريكية ببغداد يوم الاثنين، والثاني 'دعوة لعقد قمة عربية' من قبل الملك السعودي 'سلمان بن عبدالعزيز' للتشاور والتنسيق مع قادة مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي والجامعة العربية من أجل تشكيل تحالف ضد إيران، إن أمكن.