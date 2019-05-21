اعلن المدير التنفيذي لنادي ذوب آهن اصفهان "سعيد آذري" ان مباراة فريقه مع النصر السعودي في دوري ابطال آسيا التي كانت مقررة اقامتها اليوم الثلاثاء على ملعب كربلاء قد تأجلت بقرار من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ونقل موقع نادي ذوب آهن اصفهان عن آذري قوله انه تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الآسيوي يفيد بتأجيل المباراة، مشيرا الى ان الاتحاد الآسيوي لم يبلغ النادي الايراني بـتأجيل المباراة الا بعد ان غادرت بعثة الفريق الى النجف أمس، بينما لم يغادر فريق النصر السعودي الرياض ظهر أمس كما هو مقرر مما يبين انه لم يتم ابلاغ الفريقين في وقت واحد. وتابع قائلا: أعتقد أن ذلك تم بواسطة الاتحادين العراقي والسعودي لكرة القدم، وللأسف، لم يتم ابلاغ فريق ذوب آهن بتأجيل المباراة، السعوديون ابلغوا قبلنا، ويدعون ان الأمن غير مستتب (في كربلاء)، لكننا اجرينا تمرينا مساء اليوم، للتأكيد على عدم وجود مشكلة أمنية.

واضاف المدير التنفيذي لنادي ذوب آهن: الاسبوع الماضي وبعد عودتنا من العراق بعثنا برسالة الى الاتحاد الآسيوي اوضحنا فيها ان الظروف غير مناسبة لاقامة مباراة ذوب آهن والنصر، لكن الاتحاد الآسيوي اعلن ان الشركة المتعاقدة معها عارضت ذلك، كيف تغير الموقف في غضون أسبوع، بعد عدم قبول اقتراحنا لاقامة المباراة في دبي.

واختتم آذري قائلا: ان المباراة أالغيت، ونسعى لتحديد موعد المباراة في غضون 5 ايام، كما نسعى لتعويض تكاليف الرحلة من قبل الاتحاد الآسيوي.

وكانت بعثة نادي ذوب آهن اصفهان الايراني قد وصلت اليوم الى مطار النجف ومن توجهت الى مدينة كربلاء استعدادا للمباراة التي كانت مقررة مع النصر السعودي مساء اليوم الثلاثاء في اطار الجولة السادسة والاخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

من ناحيته أعلن نادي النصر الإثنين، أنه تلقى خطابا من الاتحاد السعودي، يفيد بتأجيل مباراته مع ذوب آهن أصفهان الإيراني، التي كان من المنتظر خوضها الثلاثاء، في العراق، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ونقل الحساب الرسمي للنصر، عبر موقع تويتر "أبلغ الاتحاد السعودي، نادي النصر، بتأجيل ونقل مباراة الفريق أمام ذوب آهن، بناء على خطاب من الاتحاد الآسيوي، على أن يتم تحديد مكان وموعد المباراة في وقت لاحق".

يذكر ان مباراة الذهاب انتهت لفوز ذوب آهن 3-2.

ويتصدر ذوب آهن الايراني المجموعة الاولى برصيد 11 نقطة يليه النصر السعودي برصيد 9 نقاط، وستكون المباراة بينهما لتحديد المركزين الاول والثاني، ويكفي ذوب آهن التعادل لتصدر مجموعته، فيما خرج من المنافسة الزوراء العراقي برصيد 5 نقاط والوصل الاماراتي برصيد 3 نقاط.