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رقم الخبر: 253586 تاريخ النشر: أيار 21, 2019 الوقت: 09:14 الاقسام: اقتصاد  
تصدير سلع بقيمة 2.7 مليار دولار من جنوب ايران

تصدير سلع بقيمة 2.7 مليار دولار من جنوب ايران

قال رئيس مؤسسة الصناعة والمناجم والتجارة في هرمزكان (جنوب) ان قيمة تصدير مختلف السلع والمنتجات من هذه المحافظة بلغت في العام الماضي مليارين و716 مليار دولار.

واضاف خليل قاسمي اليوم الثلاثاء لمراسل ارنا كان من المقرر تصدير 3مليارات دولار من المنتجات من هرمزكان خلال العام الماضي حيث تم تصدير 90 بالمائة منها.

واضاف انه تم تصدير السلع المذكورة الي الدول المطلة علي الخليج الفارسي والدول الاوروبية والهند.

واكد حسب التخطيط المبرمج من المقرر ان يزداد حجم التصدير ليبلغ 3 مليارات و588 مليون دلار في العام الحالي (بدا 21 مارس 2019)

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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